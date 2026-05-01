Динамовец Нгамале назвал самую дорогую вещь в гардеробе

Вингер «Динамо» Муми Нгамале ответил на вопросы об одежде.
– Ты один из самых стильных футболистов РПЛ. Какие бренды предпочитаешь?
– Для меня играет роль не имя бренда, а то, как вещь выглядит, как сидит и из чего она сделана. Можно носить Louis Vuitton, а можно вещи из Zara, которые будут выглядеть во много раз лучше.
– У тебя много вещей из Zara?
– Скорее совсем неизвестных брендов. Брендовая – только обувь или какая-то сумка.
– Закупаешься вещами в Москве или в других странах?
– Почти не покупаю вещи в России, потому что все известные бренды с вашего рынка ушли. Могу привести что-то из отпуска или из сборной.
Лечу из Москвы с пустым чемоданом, а возвращаюсь с набитым новыми вещами.
– В России вещи стоят дороже, чем в Европе?
– Да. Сами продавцы ведь покупают вещи за пределами России, а потом тратятся на перевозку. Им тоже нужно зарабатывать.
– Что самое дорогое в твоем гардеробе?
– Это был подарок на день рождения. Пиджак Gucci с моим именем на нем.
- В этом сезоне Нгамале забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
- Он в «Динамо» с сентября 2022 года.