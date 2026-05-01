Динамовец Нгамале назвал самую дорогую вещь в гардеробе

1 мая, 21:12
4

Вингер «Динамо» Муми Нгамале ответил на вопросы об одежде.

– Ты один из самых стильных футболистов РПЛ. Какие бренды предпочитаешь?

– Для меня играет роль не имя бренда, а то, как вещь выглядит, как сидит и из чего она сделана. Можно носить Louis Vuitton, а можно вещи из Zara, которые будут выглядеть во много раз лучше.

– У тебя много вещей из Zara?

– Скорее совсем неизвестных брендов. Брендовая – только обувь или какая-то сумка.

– Закупаешься вещами в Москве или в других странах?

– Почти не покупаю вещи в России, потому что все известные бренды с вашего рынка ушли. Могу привести что-то из отпуска или из сборной.

Лечу из Москвы с пустым чемоданом, а возвращаюсь с набитым новыми вещами.

– В России вещи стоят дороже, чем в Европе?

– Да. Сами продавцы ведь покупают вещи за пределами России, а потом тратятся на перевозку. Им тоже нужно зарабатывать.

– Что самое дорогое в твоем гардеробе?

– Это был подарок на день рождения. Пиджак Gucci с моим именем на нем.

  • В этом сезоне Нгамале забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
  • Он в «Динамо» с сентября 2022 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Нгамале Муми
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1777660959
Во козлина черножопая!!!
Ответить
sochi-2013
1777661809
привести за руку или какую другую часть? ))
Ответить
somn
1777665899
Хорошо говорит, по делу.
Ответить
odoon
1777691371
– Какие бренды предпочитаешь? – Для меня играет роль не имя бренда, а то, как вещь выглядит, как сидит и из чего она сделана. – Закупаешься вещами в Москве или в других странах? – Почти не покупаю вещи в России, потому что все известные бренды с вашего рынка ушли. Футболистам, как всегда, нужна всегда пара вопросов, чтобы показать отсутствие логики)
Ответить
