Динамовец Нгамале назвал самую дорогую вещь в гардеробе

Вингер «Динамо» Муми Нгамале ответил на вопросы об одежде.

– Ты один из самых стильных футболистов РПЛ. Какие бренды предпочитаешь?

– Для меня играет роль не имя бренда, а то, как вещь выглядит, как сидит и из чего она сделана. Можно носить Louis Vuitton, а можно вещи из Zara, которые будут выглядеть во много раз лучше.

– У тебя много вещей из Zara?

– Скорее совсем неизвестных брендов. Брендовая – только обувь или какая-то сумка.

– Закупаешься вещами в Москве или в других странах?

– Почти не покупаю вещи в России, потому что все известные бренды с вашего рынка ушли. Могу привести что-то из отпуска или из сборной.

Лечу из Москвы с пустым чемоданом, а возвращаюсь с набитым новыми вещами.

– В России вещи стоят дороже, чем в Европе?

– Да. Сами продавцы ведь покупают вещи за пределами России, а потом тратятся на перевозку. Им тоже нужно зарабатывать.

– Что самое дорогое в твоем гардеробе?

– Это был подарок на день рождения. Пиджак Gucci с моим именем на нем.