«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом по количеству матчей

35-летний латераль Сергей Петров остается в «Краснодаре». Контракт продлен.
«Легенда остается с нами!
Сергей Петров продлил контракт с быками до 30 июня 2027 года! Впереди юбилейный 15-й сезон в составе нашей команды.
То ли ещe будет!» – написали краснодарцы.
- Сергей уже вошел в историю клуба как рекордсмен по количеству матчей: 339 игр, 15 голов и 20 результативных передач.
- В прошлом году Петров помог «Краснодару» взять первый трофей в истории.
- Сергей перешел в «Краснодар» из «Зенита» в январе 2013 года. В 2011-2013 годах Петров выступал за «Крылья Советов».
- Сейчас уроженец Ленинграда стоит 250 тысяч евро.
- На счету Петрова пять матчей за сборную России, один гол.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»