Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами

Молодым футболистам «Спартака» провели лекцию по финансовой грамотности.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Спартака» Александра Почекунина рассказала молодым футболистам о том, как правильно распоряжаться деньгами и какие финансовые инструменты можно использовать уже в начале карьеры. Отношение к деньгам и умение ими распоряжаться напрямую влияют на то, как футболиста воспринимают тренеры, руководство клуба и общественность, а значит – и на его репутацию и карьеру.

Никита Баженов поделился личным опытом: вспомнил, как получил первые серьeзные деньги и какие финансовые ошибки совершал сам.

Директор по персоналу Денис Воронин рассказал о том, что путь спортсмена может складываться по-разному, и именно сами футболисты своими решениями и действиями определяют, каким будет их будущее», – написал клуб.