На пост тренера «Акрона» есть три кандидата

«Акрон» продолжает поиск тренера. Есть три кандидата

«В шорт-листе на место рулевого молодых и звонких, оставшихся без тренера после расставания с Зауром Тедеевым (в стыках ими руководил Марат Искаков), осталось три кандидата. Это двое россиян и 52-летний серб из «Партизана» Срджан Благоевич. Тольяттинцы уже общались с ним насчет контракта на тригода.

Контракт Срджана с призером Суперлиги истекает через год, но есть опция расторжения (решать он это будет сам с «Партизаном», если выберут его).

Зимой у Благоевича был вариант с «Рубином», но казанцы предпочли Артигу. Также ранее этого спеца связывали со «Спартаком», однако в итоге Благоевич остался в Белграде и теперь может оказаться в Тольятти», – написал источник.