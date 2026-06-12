Ибрагимович назвал сборную, которую будет поддерживать на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович раскрыл, за кого будет болеть на чемпионате мира-2026.
– Какая группа привлекает ваше внимание?
– Группа L. У нас есть Англия, есть Хорватия. У меня есть хорватские корни, поэтому я болею за них на этом турнире. У нас есть Гана – большие таланты, давайте посмотрим, что они покажут. Есть Панама. К сожалению, в этой группе, я думаю, она станет боксерской грушей,
Англия и Хорватия будут бороться за первое место, а Гана может помешать им и отобрать несколько очков, – сказал Ибрагимович в интервью Fox Sports.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой турнира.
Источник: «Бомбардир»