Ибрагимович назвал сборную, которую будет поддерживать на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович раскрыл, за кого будет болеть на чемпионате мира-2026.

– Какая группа привлекает ваше внимание?

– Группа L. У нас есть Англия, есть Хорватия. У меня есть хорватские корни, поэтому я болею за них на этом турнире. У нас есть Гана – большие таланты, давайте посмотрим, что они покажут. Есть Панама. К сожалению, в этой группе, я думаю, она станет боксерской грушей,

Англия и Хорватия будут бороться за первое место, а Гана может помешать им и отобрать несколько очков, – сказал Ибрагимович в интервью Fox Sports.