Смолов ответил, умеет ли Хабиб играть в футбол

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов высказался о футбольных навыках Хабиба Нурмагомедова.
– Как часто играете в футбол сейчас? Поддерживаете ли форму?
– Да, играю в футбол пару раз в неделю. С ребятами бывшими футболистами. И в падел ещe играю.
– Видел в Дубае зимой у вас какой-то сумасшедший состав на футбол был: Хабиб, Рублeв, Пьянич.
– Да, было такое.
– Как оцените футбольные способности Хабиба?
– Кстати, я был приятно удивлeн и впечатлeн! Он очень спортивный. И видно, что он часто играет в футбол. Он молодец.
- 37-летний Хабиб закончил карьеру непобежденным в октябре 2020 года.
- Он провел в ММА 29 поединков без поражений.
- Нурмагомедов – бывший чемпион UFC в лeгком весе.
