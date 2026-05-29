Смолов ответил, умеет ли Хабиб играть в футбол

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов высказался о футбольных навыках Хабиба Нурмагомедова.

– Как часто играете в футбол сейчас? Поддерживаете ли форму?

– Да, играю в футбол пару раз в неделю. С ребятами бывшими футболистами. И в падел ещe играю.

– Видел в Дубае зимой у вас какой-то сумасшедший состав на футбол был: Хабиб, Рублeв, Пьянич.

– Да, было такое.

– Как оцените футбольные способности Хабиба?

– Кстати, я был приятно удивлeн и впечатлeн! Он очень спортивный. И видно, что он часто играет в футбол. Он молодец.