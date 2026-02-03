Смолов поиграл в футбол с Хабибом, Рублевым и экс-звездами РПЛ

Экс-форвард сборной России Федор Смолов опубликовал пост в своем телеграм-канале по итогам участия в товарищеском матче.

Судя по выложенным фото, помимо Смолова, играли бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, теннисист Андрей Рублев, а также завершившие карьеру футболисты Олег Шатов, Миралем Пьянич, Игорь Смольников и Флоран Малуда.

«Зарубились в футбол сегодня – два голика оформил ✌️ Хабиб, спасибо за приглашение и ассист», – написал Смолов.

Фото: телеграм-канал Федора Смолова