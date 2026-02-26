РПЛ – шестая лига Европы по доходам в 2024 году

УЕФА опубликовал новый финансовый отчет.
В документе указано, сколько денег заработали европейские лиги по итогам 2024 года.
РПЛ заняла шестое место, уступив только топ-5 лигам Европы.
- АПЛ (Англия) – 7,447 млрд евро;
- Бундеслига (Германия) – 3,902 млрд евро;
- Ла Лига (Испания) – 3,881 млрд евро;
- Серия А (Италия) – 2,922 млрд евро;
- Лига 1 (Франция) – 2,527 млрд евро;
- РПЛ (Россия) – 1,028 млрд евро;
- Суперлига (Турция) – 877 млн евро;
- Эредивизие (Нидерланды) – 729 млн евро;
- Примейра (Португалия) – 618 млн евро;
- Про-Лига (Бельгия) – 574 млн евро.
Источник: сайт УЕФА