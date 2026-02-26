Введите ваш ник на сайте
РПЛ – шестая лига Европы по доходам в 2024 году

Вчера, 22:16
2

УЕФА опубликовал новый финансовый отчет.

В документе указано, сколько денег заработали европейские лиги по итогам 2024 года.

РПЛ заняла шестое место, уступив только топ-5 лигам Европы.

  1. АПЛ (Англия) – 7,447 млрд евро;
  2. Бундеслига (Германия) – 3,902 млрд евро;
  3. Ла Лига (Испания) – 3,881 млрд евро;
  4. Серия А (Италия) – 2,922 млрд евро;
  5. Лига 1 (Франция) – 2,527 млрд евро;
  6. РПЛ (Россия) – 1,028 млрд евро;
  7. Суперлига (Турция) – 877 млн евро;
  8. Эредивизие (Нидерланды) – 729 млн евро;
  9. Примейра (Португалия) – 618 млн евро;
  10. Про-Лига (Бельгия) – 574 млн евро.

Источник: сайт УЕФА
odessakmv
1772133790
разрыв между 2-4 и остальными - колоссальный, Англия вообще в космосе
biber.ru
1772134055
Толку-то
