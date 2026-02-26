Орлов определил безнадежную команду в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов не верит, что «Сочи» останется в РПЛ по итогам сезона-2025/26.
– Прорыва жду, конечно, от «Ахмата» , потому что у Черчесова было время. Он опытный тренер, у него есть, из кого выбирать. Он приходил, чтобы вытащить «Ахмат» из подвала таблицы, и у них была яркая серия.
– А кого-то совсем безнадежного видите?
– Наверное, это «Сочи». Там тоже всегда были вопросы к менеджменту.
У «Пари НН» есть этот парень Шпилевский, он заявил о себе, они играют даже при наборе футболистов среднего мастерства. Но его задача – и сделать среднюю команду, к тому же, они отдали сейчас своего лучшего игрока.
- «Сочи» набрал 9 очков в 18 турах РПЛ.
- Команда занимает последнее место в лиге.
- Отставание от спасительной 12-й строчки – 8 баллов.
Источник: «РБ Спорт»