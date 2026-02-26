Реакция Рабинера на безграмотного игрока в «Зените»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал информацию, что зенитовец Вендел не умеет ни читать, ни писать.

«Оказывается, Вендел не умеет читать, считать и писать.

Более наглядной иллюстрации тезиса, что профессиональный футбол – это социальный лифт, наверное, не найти. Что же это за фавелы такие, где он рос, чтобы вот настолько?

И это я сейчас без малейшего презрения и сарказма говорю. А, скорее, с изумлением, что в современном мире такое возможно, и при этом человек с подобными исходными данными за счет таланта и безмерной (как рассказывает Семак) любви к футболу смог выйти на уровень – и игровой, и материальный, – на который вышел прекрасный полузащитник Вендел. И легко может позволить себе пойти на штраф в 700 тысяч евро за опоздание на сборы, только чтобы в межсезонье провести больше времени дома.

С другой стороны, ведь вот эти его вечные опоздания и штрафы – это тоже следствие тех исходных данных. Потому что в ином случае с таким даром и любовью к футболу он играл бы совсем не в «Зените». Просто в топ-лигах терпеть этого не стали бы. Там другой уровень конкуренции, и Вендела быстро нашли бы кем равноценно заменить. И, будь у него другой уровень интеллекта, он и до первой сборной Бразилии дорос бы, не остановившись на молодежке.

И еще – ребята с таким уровнем «образования» как зарабатывают большие деньги в футболе, так после карьеры их и теряют. Им легко заморочить головы, вовлечь в какую-то авантюру. И оставить без гроша в кармане. Таких случаев – тысячи.

Надеюсь, Вендела не ждет такая судьба, и хотя практичности, инстинкта самосохранения в нем откажется достаточно, чтобы он и его семья после карьеры жили благополучно, и заработанного им хватило и его детям», – написал Рабинер.