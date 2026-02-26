Батраков покинет «Локомотив» летом с 90% вероятностью

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков почти наверняка покинет команду летом. Об этом сообщил его представитель Владимир Кузьмичев.

«Не секрет, что к Алексею есть интерес. Летом иностранные клубы могут воспользоваться опцией выкупа. Естественно, сейчас никто не хочет переплачивать. Но пока об этом рано говорить.

Алексеем интересуются клубы из Испании и Италии, выступающие в Лиге чемпионов. Про условия мы пока ни с кем не разговаривали. Главный вопрос будет в тренере, чтобы стилистика футбола подходила Батракову. Как оценю вероятность трансфера летом? Высокая, 90%», – сказал Кузьмичeв.