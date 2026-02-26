Введите ваш ник на сайте
Батраков покинет «Локомотив» летом с 90% вероятностью

Сегодня, 10:48
5

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков почти наверняка покинет команду летом. Об этом сообщил его представитель Владимир Кузьмичев.

«Не секрет, что к Алексею есть интерес. Летом иностранные клубы могут воспользоваться опцией выкупа. Естественно, сейчас никто не хочет переплачивать. Но пока об этом рано говорить.

Алексеем интересуются клубы из Испании и Италии, выступающие в Лиге чемпионов. Про условия мы пока ни с кем не разговаривали. Главный вопрос будет в тренере, чтобы стилистика футбола подходила Батракову. Как оценю вероятность трансфера летом? Высокая, 90%», – сказал Кузьмичeв.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 23 матча, забил 15 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
  • Он самый дорогой игрок России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Красногорск_Фан
1772095276
Ну. Поживем, увидим. Не хотелось бы чтобы Алексей начал беречься перед продажей. Не такой был до этого момента. Да и уходить с трофеем лучше...
Ответить
Интерес
1772095828
Кузьмич давно "почву рыхлит",чтобы посадить туда семена и вырос очередной чертополох европейского футбола.
Ответить
Коста008
1772096972
После слов о главном тренере "чтобы стилистика подходила" почему-то начинаю подозревать, что есть интерес от Ромы, где Гаспирини работает. Уже был пример с Миранчуком и Аталантой, который к Гасперини переходил. Не знаю, прав я или нет, но вот такие мысли
Ответить
Цугундeр
1772097012
) Как раз на берега Невы на замену Джону Второму и подоспеет Алексий Первый.) Какая Европа!?)) Поезд идёт в Азию..
Ответить
SLADE2019
1772100238
Удачи парню. Про стилистику лукавство. Какие думки про стилистику, если к примеру МанСити зовет?
Ответить
