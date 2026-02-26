Орлов: «Динамо» избавилось от «груза Карпина»

Комментатор Геннадий Орлов оценил ситуацию в «Динамо».

«Я считаю, что «Динамо» и надо играть схему 4-4-2, это очень хорошо, – считает Орлов. – Мне, например, понравилось, как они играли с «Зенитом» на зимнем турнире в Эмиратах. У бело-голубых есть баланс в игре между линиями. И «Динамо» будет крепкой командой, но тут многое будет зависеть от психологического состояния игроков. И есть вопросы по вратарской позиции, Луневу, возможно, нужна ротация. А в атаке у динамовцев есть исполнители, да и в обороне сейчас должно быть получше.

Плюс от «груза Карпина» этой зимой команда избавилась. Потому что он пришел как тренер-звезда, начал их переучивать. Это была ошибка. Надо было ничего не менять, а помогать. А такие принципиальные перемены – это авантюра. Поэтому она так и закончилась», – сказал Орлов.