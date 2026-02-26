Введите ваш ник на сайте
Орлов: «Динамо» избавилось от «груза Карпина»

26 февраля, 10:31
7

Комментатор Геннадий Орлов оценил ситуацию в «Динамо».

«Я считаю, что «Динамо» и надо играть схему 4-4-2, это очень хорошо, – считает Орлов. – Мне, например, понравилось, как они играли с «Зенитом» на зимнем турнире в Эмиратах. У бело-голубых есть баланс в игре между линиями. И «Динамо» будет крепкой командой, но тут многое будет зависеть от психологического состояния игроков. И есть вопросы по вратарской позиции, Луневу, возможно, нужна ротация. А в атаке у динамовцев есть исполнители, да и в обороне сейчас должно быть получше.

Плюс от «груза Карпина» этой зимой команда избавилась. Потому что он пришел как тренер-звезда, начал их переучивать. Это была ошибка. Надо было ничего не менять, а помогать. А такие принципиальные перемены – это авантюра. Поэтому она так и закончилась», – сказал Орлов.

  • Карпин проработал в «Динамо» пять месяцев. Его на посту главного тренера москвичей заменил Ролан Гусев, входивший в тренерский штаб.
  • Валерий Карпин сейчас возглавляет только сборную России. Она отстранена от международного футбола и проводит только товарищеские встречи. Ближайшая состоится в марте.
  • «Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата России десятое место. Команда возобновит сезон 1 марта домашним матчем против самарских «Крыльев Советов».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Орлов Геннадий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1772092563
Динамо уже ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ от чего то избавляется! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1772093603
Бредятина из "культурной столицы".
Ответить
Цугундeр
1772095930
)) "Это была ошибка. .. принципиальные перемены – это авантюра. Поэтому она так и закончилась», – сказал Орлов. «И поэтому всё так произошло...»(с)Эдуард Суровый. ЗЫ Гоните ГСО взад или взашей, куда угодно. И Зенит избавится от "груза Орлова"..
Ответить
Интерес
1772096117
Раз "Динамо" не отдинамило "Зенит",то ничего не изменилось.Два раза в год пребывания в умелых руках Валеры(пусть и на две недели) нивелирует все наработки клубного штаба.Если даже без травмы возвращаются.ЦСКА знает...
Ответить
