Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Локомотив»

«Крылья Советов» победили «Локомотив» в первом раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Самарцы оказались точнее в серии пенальти. Все пять попыток «Крыльев» в серии оказались удачными.

«Локомотив» в первом тайме забил первым, но затем упустил преимущество. У «Крыльев Советов» в обоих голах поучаствовал нападающий Иван Олейников, о трансфере которого зимой задумывался «Локомотив».

«Локомотив» – рекордсмен по титулам Кубка России, но может упустить лидерство, делимое с ЦСКА, если красно-синие в этом году возьмут трофей.

У «Локомотива» три матча без побед подряд.

«Локомотив» не побеждает в Самаре с 2022 года.

«Крылья Советов» в следующем раунде сыграют с ЦСКА.