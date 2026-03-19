Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Локомотив»

Вчера, 20:38
20

«Крылья Советов» победили «Локомотив» в первом раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Самарцы оказались точнее в серии пенальти. Все пять попыток «Крыльев» в серии оказались удачными.

«Локомотив» в первом тайме забил первым, но затем упустил преимущество. У «Крыльев Советов» в обоих голах поучаствовал нападающий Иван Олейников, о трансфере которого зимой задумывался «Локомотив».

«Локомотив» – рекордсмен по титулам Кубка России, но может упустить лидерство, делимое с ЦСКА, если красно-синие в этом году возьмут трофей.

У «Локомотива» три матча без побед подряд.

«Локомотив» не побеждает в Самаре с 2022 года.

«Крылья Советов» в следующем раунде сыграют с ЦСКА.

Россия. Кубок. Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Крылья Советов - Локомотив - 2:2 (1:1, 1:1, по пенальти 5:4)
Голы: 0:1 - Н. Комличенко, 38 (с пенальти); 1:1 - И. Олейников, 40; 2:1 - И. Ахметов, 45; 2:2 - А. Сильянов, 58.
Источник: «Бомбардир»
...уефан
1773942717
...станция - "Тупик", Крылья с продвижением! Баринов, похоже, сломал две команды - своим отсутствием в Локо и своим присутствием в ЦСКА...
Император 1
1773942893
С победой, интересно, как дальше сыграют
Император Бомжей
1773942941
Локомотив был мертвый в этом матче))) Крылья, которые все говном поливают смотрелись не хуже!!
Интерес
1773943350
Ещё одни герои скисли и остались без шансов на титулы.Возможно, и на медали.Картина "Батраков на Волге" кисти художника Галактионова(был и такой!).Правда, сей персонаж числит себя уже ведущим игроком неназванного топ-клуба Эуропы. Да-а-а,молодёжь наша всё менее надёжна и надёжна.Амен.
Паровозов
1773943491
По весне уже традиция при Галактике играть в унылый футбол.
Боров мясной
1773944243
Крыльям кубок и пердив! Была такая команда, Тосно взяла кубок вылетела и развалилась. Вот и Крылья повторят их успех!
Дубина
1773945240
Мда уж! Но стыдно почему то всем за зенит!!!
evgevg13
1773955223
Вообще красавчики КС" Бились, как в последний раз.
Shtthfckup
1773972551
Миша вывел на первый тайм бездарей, все эти Мямляковские просто зиро, неужели по статистике не видно, что их надо продавать или в аренду? Но нет, Мише виднее. Коля один в поле не воин, тоже очевидно, он может ассистировать, но не решать. Воробьев умер, но умереть не может :) Батраков сдулся. Ну и т.д. Я подозреваю, что у клуба нет денег, поэтому футболисты грустят. Крылья ничего не показали, ничья по сути. Ну а в пеналях подвел Лантратов, очень слабо. В общем вылет закономерный, гоните Мишу в шею!
Strig
1773978990
а вообще тренер локо какой-то несимпатичный ...
