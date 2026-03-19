Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Локомотив»

«Крылья Советов» победили «Локомотив» в первом раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Самарцы оказались точнее в серии пенальти. Все пять попыток «Крыльев» в серии оказались удачными.
«Локомотив» в первом тайме забил первым, но затем упустил преимущество. У «Крыльев Советов» в обоих голах поучаствовал нападающий Иван Олейников, о трансфере которого зимой задумывался «Локомотив».
«Локомотив» – рекордсмен по титулам Кубка России, но может упустить лидерство, делимое с ЦСКА, если красно-синие в этом году возьмут трофей.
У «Локомотива» три матча без побед подряд.
«Локомотив» не побеждает в Самаре с 2022 года.
«Крылья Советов» в следующем раунде сыграют с ЦСКА.
Россия. Кубок. Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Крылья Советов - Локомотив - 2:2 (1:1, 1:1, по пенальти 5:4)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Н. Комличенко, 38 (с пенальти); 1:1 - И. Олейников, 40; 2:1 - И. Ахметов, 45; 2:2 - А. Сильянов, 58.
