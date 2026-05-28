Тедеев раскрыл реакцию Дзюбы на его увольнение из «Акрона»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, что Артем Дзюба выступал против его отставки после 30-го тура РПЛ.

– Как к вашему увольнению отнесся Дзюба?

– С непониманием. И прямо высказал мнение – чтобы я сохранил должность. Но я обнял Артема и сказал, что об этом даже речи быть не может: «Решение уже объявлено. Нужно уважать себя. А тебе не нужен старший друг, который себя не уважает».

Безмерно Артему благодарен. И хотел бы отдельно отдать ему должное.

– За что?

– Артем с травмой прилетел после реабилитации из Москвы, чтобы попробовать сыграть с «Крыльями Советов». А потом пришлось выходить с «Ротором». Великий поступок профессионала. Мало кто способен на такое действие.

Дзюба – человек-легенда, у которого есть все в этой жизни. Артем больше всех сделал для того, чтобы «Акрон» третий сезон подряд играл в РПЛ.

– Безусловно.

– Вспомните, как Дзюба приходил в «Акрон». На последней секунде трансферного окна нашелся клуб и, в первую очередь, тренер, который захотел Артема в команду, не побоясь его авторитета и популярности.

Я знал, как с ним работать. Рад, что вместе с Дзюбой мы добились максимума из того, чего мог добиться «Акрон».