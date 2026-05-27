Сычев ответил, какого игрока не хватило сборной России для выхода в плей-офф ЧМ-2002

27 мая, 14:20
3

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев сожалеет, что Александр Мостовой не помог национальной команде на чемпионате мира в 2002 году.

– Предполагаю, что ты игру Мостового видел только по хайлайтам. Конечно, целостного впечатления от такого не будет.

Я с ним был в сборной, мы в квадрат вместе играли – он был в таком порядке! И его травма перед ЧМ-2002 – это какой-то рок.

У нас был товарищеский матч перед поездкой в Японию, идет последняя минута, Мостовой хотел вбросить быстро аут, а на «Динамо» тогда еще были беговые дорожки – поскользнулся и дернул заднюю.

А он тогда был неприкасаемый лидер сборной, вокруг него строилась вся игра. В порядке был сумасшедшем.

– Считаешь, если бы он поехал на ЧМ, из группы бы вышли?

– Легко! Даже вопрос не стоял бы такой. Мы и так должны были выходить – это боль всей жизни.

Знаешь, на кого бы мы выходили в плей-офф? На Бразилию, которая стала чемпионом мира. С Роналдо, Кафу и Ривалдо.

  • Россия не вышла из группы ЧМ-2022 с Японией, Бельгией и Тунисом.
  • Российская сборная набрала лишь 3 очка, уступив японцам и бельгийцам.
  • Мостовой в составе национальной команды забил 10 голов и сделал 10 ассистов в 50 матчах.

Источник: Smol Talk
Сычев Дмитрий Мостовой Александр
k611
1779881549
Бесчастных сб Японии не забил, ключевой момент это поражение от самураев. А так бы выходили на матч с Бельгией с 6 очками и поражение от этой сборной не было бы критичным.
Foxitkuban
1779882278
Есть ощущение, что он не только заднюю дернул.
Fju-2
1779883268
Перед ЧМ 2002 Мостовой с другими футболистами команды Пепси проиграл сумоистам. После этого ему оставалось только чупа-чупс сосать. До сих пор не понимаю, зачем в Москве 🚗 крушили и 🔥, после проигрыша японцам.
