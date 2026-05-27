Сычев ответил, какого игрока не хватило сборной России для выхода в плей-офф ЧМ-2002

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев сожалеет, что Александр Мостовой не помог национальной команде на чемпионате мира в 2002 году.

– Предполагаю, что ты игру Мостового видел только по хайлайтам. Конечно, целостного впечатления от такого не будет.

Я с ним был в сборной, мы в квадрат вместе играли – он был в таком порядке! И его травма перед ЧМ-2002 – это какой-то рок.

У нас был товарищеский матч перед поездкой в Японию, идет последняя минута, Мостовой хотел вбросить быстро аут, а на «Динамо» тогда еще были беговые дорожки – поскользнулся и дернул заднюю.

А он тогда был неприкасаемый лидер сборной, вокруг него строилась вся игра. В порядке был сумасшедшем.

– Считаешь, если бы он поехал на ЧМ, из группы бы вышли?

– Легко! Даже вопрос не стоял бы такой. Мы и так должны были выходить – это боль всей жизни.

Знаешь, на кого бы мы выходили в плей-офф? На Бразилию, которая стала чемпионом мира. С Роналдо, Кафу и Ривалдо.