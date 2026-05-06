Сычев составил топ-5 лучших футболистов РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев назвал пятерку лучших, по его мнению, игроков РПЛ в сезоне-2025/26.

«Кордоба, Сперцян, Вендел, Батраков и Кисляк.

Я все-таки приверженец того, кто больше решает и приносит очков, влияет на команду, тот и лучший.

Поэтому для меня абсолютно лучший – Кордоба», – заявил Сычев.