Сычев составил топ-5 лучших футболистов РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев назвал пятерку лучших, по его мнению, игроков РПЛ в сезоне-2025/26.
«Кордоба, Сперцян, Вендел, Батраков и Кисляк.
Я все-таки приверженец того, кто больше решает и приносит очков, влияет на команду, тот и лучший.
Поэтому для меня абсолютно лучший – Кордоба», – заявил Сычев.
- В этом сезоне Кордоба забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ и находится в шаге от выхода в суперфинал FONBET Кубка России.
- Им осталось сыграть дважды с «Динамо» и против «Оренбурга».
Источник: Sport24