Лолита – о двух экс-игроках сборной России: «Теперь это мои «Валентины»

Певица Лолита Милявская выложила фото с экс-нападающими сборной России Романом Павлюченко и Дмитрием Сычевым.
«Вот кому ещe так повезло в день Влюблeнных!! Сфотографироваться в самолете с двумя Легендами Футбола – Дмитрием Сычeвым и Романом Павлюченко!!! Ура!!! Теперь это мои «Валентины»⚽️💘✌️» – написала 62-летняя Милявская.
- 42-летний Сычев закончил игровую карьеру в 2019 году.
- 44-летний Павлюченко прекратил выступления на профессиональном уровне в 2022 году.
Источник: телеграм-канал Лолиты Милявской