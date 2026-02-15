Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Лолита – о двух экс-игроках сборной России: «Теперь это мои «Валентины»

Лолита – о двух экс-игроках сборной России: «Теперь это мои «Валентины»

Сегодня, 11:59
3

Певица Лолита Милявская выложила фото с экс-нападающими сборной России Романом Павлюченко и Дмитрием Сычевым.

«Вот кому ещe так повезло в день Влюблeнных!! Сфотографироваться в самолете с двумя Легендами Футбола – Дмитрием Сычeвым и Романом Павлюченко!!! Ура!!! Теперь это мои «Валентины»⚽️💘✌️» – написала 62-летняя Милявская.

  • 42-летний Сычев закончил игровую карьеру в 2019 году.
  • 44-летний Павлюченко прекратил выступления на профессиональном уровне в 2022 году.

Источник: телеграм-канал Лолиты Милявской
Россия. Премьер-лига Сычев Дмитрий Павлюченко Роман
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1771148737
...дневальный, ты не забыл, где ты работаешь?!...
Ответить
Юбиляр
1771149815
Ну типа - Валентинам все возрасты покорны ? Гыгыгы. Бабуля, ты то куда ?...
Ответить
Интерес
1771150048
Лолита деликатно присела на корточки,чтобы не поставить в неловкую позу нет только крохотного Сычёва,но и "спящего гиганта".
Ответить
