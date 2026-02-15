Лолита – о двух экс-игроках сборной России: «Теперь это мои «Валентины»

Певица Лолита Милявская выложила фото с экс-нападающими сборной России Романом Павлюченко и Дмитрием Сычевым.

«Вот кому ещe так повезло в день Влюблeнных!! Сфотографироваться в самолете с двумя Легендами Футбола – Дмитрием Сычeвым и Романом Павлюченко!!! Ура!!! Теперь это мои «Валентины»⚽️💘✌️» – написала 62-летняя Милявская.