Радимов получил ценный подарок от Канчельскиса

Брянское «Динамо» в выездном матче Второй лиги добилось волевой победы над «Зенитом-2» (2:1).
После игры главный тренер «Динамо» Андрей Канчельскис встретился с бывшим партнером по сборной России Владиславом Радимовым. Петербуржец получил в подарок майку «Манчестер Юнайтед».
«Ну и подарок отличный – футболка «Манчестер Юнайтед» того самого образца, когда под руководством сэра Алекса Фергюсона Канчельскис играл вместе с Кантона, Бекхэмом и Гиггзом.
Рад бы встретиться и спасибо!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.
- Канчельскис тренирует «Динамо» второй год.
- В 2025 году тренер вывел Брянск в группу «Серебро».
- Сейчас «Динамо» единолично лидирует в таблице после двух туров.
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова