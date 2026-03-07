Радимов получил ценный подарок от Канчельскиса

Брянское «Динамо» в выездном матче Второй лиги добилось волевой победы над «Зенитом-2» (2:1).

После игры главный тренер «Динамо» Андрей Канчельскис встретился с бывшим партнером по сборной России Владиславом Радимовым. Петербуржец получил в подарок майку «Манчестер Юнайтед».

«Ну и подарок отличный – футболка «Манчестер Юнайтед» того самого образца, когда под руководством сэра Алекса Фергюсона Канчельскис играл вместе с Кантона, Бекхэмом и Гиггзом.

Рад бы встретиться и спасибо!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.