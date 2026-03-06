Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радимов дал прогноз, когда «Спартак» уволит Карседо

6 марта, 00:32
14

Владислав Радимов порассуждал о будущем Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака» после 2:5 от «Динамо».

По его мнению, испанца уволят до конца 2026 года.

«Мой прогноз, что он закончит раньше, чем Станкович. Не доработает он до следующей зимы. Подумаешь, семь голов за два матча пропустили (улыбается)», – сказал Радимов.

  • «Спартак» назначил Карседо 5 января, выкупив его у кипрского «Пафоса».
  • Под его руководством красно-белые победили «Сочи» (3:2) и проиграли «Динамо» (2:5) в официальных матчах.
  • Контракт испанского специалиста рассчитан до лета 2028 года.
  • Следующий соперник столичной команды – «Акрон» (9 марта, 19:00 мск).

Еще по теме:
Радимов резко отреагировал на задержку матча «Пари НН» – «Сочи»: «Дно всегда можно пробить»
Радимов получил ценный подарок от Канчельскиса 4
Радимов оценил шансы «Спартака» пройти «Динамо» в Кубке России после поражения 2:5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Радимов Владислав Карседо Хуан Карлос
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1772747744
Если будут такие игры, как с Сочи и Динамо, надо будет избавляться вместе с Кахигао.
Ответить
boris63
1772757480
С Радимова прогнозист как и Петросян.
Ответить
subbotaspartak
1772768096
(улыбается)», – сказал Радимов.... я думаю они ржут, куда там коням...
Ответить
Чермындыр
1772777085
Начинается кукареканье. По факту, Спартак ничего еще не проиграл. В ответной встрече может быть что угодно, плюс даже если вылетят еще будет шанс в нижней сетке. В чемпе очки набрали, хоть и с трудом. Судить о том кого когда выгонять после двух игр - удел дураков.
Ответить
Bomjipidary
1772778832
Пусть подержат, пока Романов получит лицензию и нYi с пляжу паок обратно. Все овно собирают по подвалам, а на своих не смотрят. И кахигао в печку закинуть.
Ответить
САДЫЧОК
1772778993
Корседо тот еще гусь! Взял и полузащиту убрал и а итоге разгром , еще и гол один отменили. Вот , как этот Корседо объяснит, что засунул а жопу Жедсона единственного хорошего полузащитника и убрал Барко? Оставил двух никчемностей Зобнина, которого нужно было лет 5 назад выгонять из Спартака и разрушителя не способного отдать пас Умярова. И дальше будет только хуже, если этот Корседо будет так строить игру.
Ответить
Боцман59rus
1772779298
_ Буланов пусть прогнозирует очередную дату юбилея СБГ и не суётся своим рылом в калашный ряд))
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
2
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
3
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
20
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
14
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
02:00
Шалимов высказался о поведении Соболева
Вчера, 23:17
1
Сычев вступился за критикуемого спартаковца Максименко
Вчера, 16:21
1
Черданцев оценил степень вины Максименко в 2:5 «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 13:59
9
«Задолбали уже»: Ловчев пояснил, что ему не нравится в Кубке России
Вчера, 13:15
2
Новосельцев: «Спартак» ударили по пятачку»
Вчера, 12:23
2
ВидеоМор заявил, что в 90-е спартаковца Джику избили бы
Вчера, 12:07
2
Гаджиев знает, как «Спартаку» смыть позор после 2:5 от «Динамо»
Вчера, 11:19
2
Павлюченко резко высказался о «Спартаке» после 2:5 в дерби
Вчера, 09:17
5
Ловчев выделил «бездарнейшую» линию в «Спартаке»
Вчера, 08:28
2
В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку
Вчера, 08:18
1
Генич осудил поступок ЦСКА
6 марта
14
Руководство ЦСКА и «Краснодара» пообщалось на тему расизма
6 марта
1
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
«Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм»: Байдачный – о Кордобе
6 марта
5
Попов: «Если бы в России был расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы»
6 марта
1
Эмоции Ловчева после 2:5 «Спартака» от «Динамо»
6 марта
11
«Это для вас»: Тюкавин раскрыл, кому посвятил гол «Спартаку»
6 марта
1
Реакция болельщиков «Спартака» на 2:5 от «Динамо»
6 марта
27
Ловчев уличил Кордобу во лжи
6 марта
8
Расписание ближайших матчей Кубка России
6 марта
1
ВидеоВера получил подарок по случаю дебюта за «Локо»
6 марта
1
Бубнов прокомментировал погром «Краснодара» на стадионе ЦСКА
6 марта
4
Эмоции фаната «Динамо» Лещенко на разгром «Спартака»
6 марта
3
Абаскаль отреагировал на разгром «Спартака»
6 марта
2
«Мягкая игрушка, а не команда»: Непомнящий – о «Спартаке»
6 марта
23
Экс-спартаковец Семин прокомментировал 2:5 от «Динамо»
6 марта
1
Мостовой снял ответственность с Карседо за 2:5 от «Динамо»
6 марта
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 