Радимов дал прогноз, когда «Спартак» уволит Карседо

Владислав Радимов порассуждал о будущем Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака» после 2:5 от «Динамо».
По его мнению, испанца уволят до конца 2026 года.
«Мой прогноз, что он закончит раньше, чем Станкович. Не доработает он до следующей зимы. Подумаешь, семь голов за два матча пропустили (улыбается)», – сказал Радимов.
- «Спартак» назначил Карседо 5 января, выкупив его у кипрского «Пафоса».
- Под его руководством красно-белые победили «Сочи» (3:2) и проиграли «Динамо» (2:5) в официальных матчах.
- Контракт испанского специалиста рассчитан до лета 2028 года.
- Следующий соперник столичной команды – «Акрон» (9 марта, 19:00 мск).
Источник: «Матч ТВ»