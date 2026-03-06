Радимов дал прогноз, когда «Спартак» уволит Карседо

Владислав Радимов порассуждал о будущем Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака» после 2:5 от «Динамо».

По его мнению, испанца уволят до конца 2026 года.

«Мой прогноз, что он закончит раньше, чем Станкович. Не доработает он до следующей зимы. Подумаешь, семь голов за два матча пропустили (улыбается)», – сказал Радимов.