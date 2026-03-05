«Спартак» призвали немедленно уволить Карседо

Шокированные болельщики «Спартака» реагируют на кубковое поражение от «Динамо» со счетом 2:5.
Проспартаковский блогер Кузьмич считает, что главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо должен немедленно покинуть пост.
«Увольняйте его! Ни одной замены! ТРУС! ПРОСТО ТРУС!
И Франсиса Кахигао вместе с ним!» – написал Кузьмич.
- «Спартак» проиграл первый же матч в Москве под руководством Карседо. Встреча прошла на динамовском стадионе «ВТБ Арена».
- Ответная встреча пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта. «Спартаку» для перевода матча в серию пенальти нужно победить с разницей в три мяча.
- Проигравший по итогам двухматчевого противостояния вылетит в Путь регионов, где права на поражение уже не будет.
Источник: «Бомбардир»