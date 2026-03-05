«Спартак» призвали немедленно уволить Карседо

Шокированные болельщики «Спартака» реагируют на кубковое поражение от «Динамо» со счетом 2:5.

Проспартаковский блогер Кузьмич считает, что главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо должен немедленно покинуть пост.

«Увольняйте его! Ни одной замены! ТРУС! ПРОСТО ТРУС!

И Франсиса Кахигао вместе с ним!» – написал Кузьмич.