⚡️ Кубок России. «Динамо» уничтожило «Спартак» – 5:2!

«Динамо» одержало разгромную победу над «Спартаком» в столичном дерби.
Бело-голубые дома выиграли со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
У хозяев поля отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко.
Красно-белые ответили голами Манфреда Угальде и Кристофера Мартинса.
Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/2 финала
Динамо - Спартак - 5:2 (1:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Нгамале, 5; 1:1 - М. Угальде, 30; 2:1 - М. Нгамале, 67; 3:1 - Д. Рикардо, 70; 4:1 - К. Тюкавин, 73; 5:1 - М. Осипенко, 83; 5:2 - К. Мартинс, 90+2.
Источник: «Бомбардир»