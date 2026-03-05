«Это самый вражеский клуб для нас»: игрок «Динамо» – после разгрома «Спартака»

17-летний футболист «Динамо» Тимофей Маринкин прокомментировал кубковый разгром «Спартака» (5:2).
«Каково входить в такую игру? Всегда приятно выходить. Тем более, такой соперник – «Спартак». Самый вражеский клуб для «Динамо». Поэтому я выходил с максимальным настроем помочь команде.
Надеюсь, тренерский штаб это оценил. Мы добились нужного результата», – сказал Маринкин в эфире «Матч ТВ».
- «Спартак» проиграл первый же матч в Москве под руководством Хуана Карлоса Карседо. Встреча прошла на динамовском стадионе «ВТБ Арена».
- Ответная встреча пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта. «Спартаку» для перевода матча в серию пенальти нужно победить с разницей в три мяча.
- Проигравший по итогам двухматчевого противостояния вылетит в Путь регионов, где права на поражение уже не будет.
Источник: «Бомбардир»