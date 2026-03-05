«Это самый вражеский клуб для нас»: игрок «Динамо» – после разгрома «Спартака»

17-летний футболист «Динамо» Тимофей Маринкин прокомментировал кубковый разгром «Спартака» (5:2).

«Каково входить в такую игру? Всегда приятно выходить. Тем более, такой соперник – «Спартак». Самый вражеский клуб для «Динамо». Поэтому я выходил с максимальным настроем помочь команде.

Надеюсь, тренерский штаб это оценил. Мы добились нужного результата», – сказал Маринкин в эфире «Матч ТВ».