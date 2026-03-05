Ловчев разнес футболиста «Спартака»: «За что этот человек получает деньги?»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев шокирован игрой защитника Александера Джику против «Динамо».
31-летний футболист привез нелепый гол при счете 1:3 в пользу соперника, пытаясь сыграть пяткой возле штрафной площади.
– Что делал защитник? За что этот человек получает деньги? Зачем его покупали?
– В ваше время что бы сделали с футболистом после такой ошибки?
– Я играю первую игру в Ташкенте за «Спартак». Я подключаюсь по левому флангу. Параллельно бежит Виктор Папаев. Я ему отдаю пас, перехватывают мяч и на наши ворота идет атака.
А у нас был Сергей Рожков. Когда я третий раз это повторил, Рожков подошел ко мне и сказал: «Молодой, еще раз, и я тебя урою». Вот что было бы.
- Это был первый полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- Динамовцы выиграли со счетом 5:2.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.
Источник: «Матч ТВ»