  • Спартаковец Джику сделал заявление о своей чудовищной ошибке в дерби с «Динамо»

Спартаковец Джику сделал заявление о своей чудовищной ошибке в дерби с «Динамо»

5 марта, 23:51
8

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался после разгромного поражения от «Динамо».

31-летний футболист привез нелепый гол при счете 1:3 в пользу соперника, пытаясь сыграть пяткой возле штрафной площади.

– Мы должны сделать все, чтобы отыграться и пройти дальше, это возможно.

– Вы ошиблись, когда отдали пас пяткой. Защитник может так играть?

– Конечно, есть моя ошибка, я этого не отрицаю. Мы должны идти вперeд как команда после этой игры.

– Как объяснить, что вы так быстро пропустили несколько голов?

– Да, к сожалению, получились эти отрезки. В первом тайме не очень хорошо начали игру, могли забить ещe, но этого не случилось. Во втором тайме в конце получилось забить.

– С чем связано, что так получилось?

– Мы могли бы забить, и тогда все пошло бы иначе. «Динамо» забило и ловило нас на контрактах. Впереди ещe один матч. Хочется поблагодарить болельщиков.

  • Это был первый полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Динамовцы выиграли со счетом 5:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.

Россия. Кубок Спартак Динамо Джику Александер
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
jabba-the-hat
1772749061
Очень содержательно)))
Ответить
IVANRUS777
1772758831
Даже не извинился, а просто "надо идти вперёд" и всё...ну спасибо кэп. Будешь так играть и идти вперёд надо будет тебе из Спартака на все четыре стороны, потому что таким защитникам нехрен у нас делать!
Ответить
subbotaspartak
1772768594
– Да, к сожалению, получились эти отрезки.... И чего вам отрезали?
Ответить
АЛЕКС 58
1772768887
Не видно извинений,просто какой то детский лепет,отговорки
Ответить
Artemka444
1772777122
Спартак говнище просто но свинарник на то и свинарник думать что говнище это круто!!!
Ответить
alefreddy
1772778812
пора искать защитникам новые команды
Ответить
zigbert
1772784785
Подарить мяч сопернику. Такое для защитника недопустимо. Грубейшая ошибка.
Ответить
k611
1772796628
Понятно что накосячил. В своей штрафной надо играть просто и надёжно, а тут решил повыделываться и был наказан соперником. Ошибки в обороне это уже хроническая болезнь Спартака...
Ответить
