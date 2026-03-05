Спартаковец Джику сделал заявление о своей чудовищной ошибке в дерби с «Динамо»

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался после разгромного поражения от «Динамо».

31-летний футболист привез нелепый гол при счете 1:3 в пользу соперника, пытаясь сыграть пяткой возле штрафной площади.

– Мы должны сделать все, чтобы отыграться и пройти дальше, это возможно.

– Вы ошиблись, когда отдали пас пяткой. Защитник может так играть?

– Конечно, есть моя ошибка, я этого не отрицаю. Мы должны идти вперeд как команда после этой игры.

– Как объяснить, что вы так быстро пропустили несколько голов?

– Да, к сожалению, получились эти отрезки. В первом тайме не очень хорошо начали игру, могли забить ещe, но этого не случилось. Во втором тайме в конце получилось забить.

– С чем связано, что так получилось?

– Мы могли бы забить, и тогда все пошло бы иначе. «Динамо» забило и ловило нас на контрактах. Впереди ещe один матч. Хочется поблагодарить болельщиков.