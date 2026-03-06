Тюкавин поблагодарил Карпина после разгромной победы «Динамо» над «Спартаком»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями после кубкового дерби со «Спартаком».

– Отличные ощущения, оставили много сил и эмоций, осталось пару дней.

– Может ли пропущенный мяч стать решающим?

– Посмотрим, сейчас следующий матч с ЦСКА.

– Лучший матч в сезоне?

– Да.

– Столько голов…

– А сколько не забили еще?

– Карпин как‑то поздравлял? Общались?

– Не видел его. Спасибо, что посетил игру.