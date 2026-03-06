Тюкавин поблагодарил Карпина после разгромной победы «Динамо» над «Спартаком»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями после кубкового дерби со «Спартаком».
- Бело-голубые выиграли со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.
– Отличные ощущения, оставили много сил и эмоций, осталось пару дней.
– Может ли пропущенный мяч стать решающим?
– Посмотрим, сейчас следующий матч с ЦСКА.
– Лучший матч в сезоне?
– Да.
– Столько голов…
– А сколько не забили еще?
– Карпин как‑то поздравлял? Общались?
– Не видел его. Спасибо, что посетил игру.
Источник: «Матч ТВ»