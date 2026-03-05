Матерная реакция Глушакова на разгром «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал кубковое поражение от «Динамо» (2:5).

«Пока будет *** [гадство] в клубе, «Спартак» так и будет занимать 5-6-е места! Жаль болельщиков», – написал Глушаков в телеграм-канале.