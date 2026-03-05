Матерная реакция Глушакова на разгром «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал кубковое поражение от «Динамо» (2:5).
«Пока будет *** [гадство] в клубе, «Спартак» так и будет занимать 5-6-е места! Жаль болельщиков», – написал Глушаков в телеграм-канале.
- «Спартак» проиграл первый же матч в Москве под руководством Хуана Карлоса Карседо. Встреча прошла на динамовском стадионе «ВТБ Арена».
- Ответная встреча пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта. «Спартаку» для перевода матча в серию пенальти нужно победить с разницей в три мяча.
- Проигравший по итогам двухматчевого противостояния вылетит в Путь регионов, где права на поражение уже не будет.
Источник: «Чемпионат»