Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о премиальных за разгромную победу над «Спартаком»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал комментарии по итогам кубкового дерби со «Спартаком».
- Бело-голубые выиграли со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.
– Это лучший ваш день в «Динамо»?
– Победа знаковая, важная. «Спартак» – принципиальный соперник. Мы прекрасно помним, что это первая стадия, будет второй матч. Хорошее начало, но дело не сделано.
– Можно говорить, что решение оставить Гусева было верным?
– Такое решение было принято, и мы его исполняем.
– Гусев останется, если выиграет Кубок?
– Решение по Гусеву будет принимать совет директоров.
– Будут ли премиальные?
– Система премиальных будет применяться.
– Как вам Тюкавин и его форма?
– Тюкавин – один из моих любимых футболистов. Хорошо, что он прибавляет.
– Говорят, что Кордоба – лучший игрок РПЛ.
– Для меня Тюкавин лучше Кордобы.
Источник: «Матч ТВ»