Капитан «Спартака» объяснил 2:5 от «Динамо»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы после унизительного поражения от «Динамо».
- Бело-голубые выиграли со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.
– Почему не получилось хорошо сыграть?
– Отрезки проиграли. В больших матчах это недопустимо. Были и хорошие эпизоды. Отрезками мы поплыли, можно так сказать.
Хочется извиниться перед болельщиками, в дерби нельзя так играть.
– Что говорил Карседо в раздевалке?
– Давайте не будем возносить «Спартак» после побед и убивать после поражений.
– Есть шанс отыграть преимущество?
– Есть.
– Почему так получилось?
– Когда побеждаем, все нас превозносят. Когда мы проигрываем, все говорят, что мы говно. Давайте будем проще относиться и не будем убивать «Спартак».
Источник: «Матч ТВ»