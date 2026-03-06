Капитан «Спартака» объяснил 2:5 от «Динамо»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы после унизительного поражения от «Динамо».

– Почему не получилось хорошо сыграть?

– Отрезки проиграли. В больших матчах это недопустимо. Были и хорошие эпизоды. Отрезками мы поплыли, можно так сказать.

Хочется извиниться перед болельщиками, в дерби нельзя так играть.

– Что говорил Карседо в раздевалке?

– Давайте не будем возносить «Спартак» после побед и убивать после поражений.

– Есть шанс отыграть преимущество?

– Есть.

– Почему так получилось?

– Когда побеждаем, все нас превозносят. Когда мы проигрываем, все говорят, что мы говно. Давайте будем проще относиться и не будем убивать «Спартак».