Зобнин поделился впечатлениями от Карседо

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин охарактеризовал нового тренера Хуана Карлоса Карседо.

«Подходим к середине сборов, уже познакомились с Карседо, начинаем понимать его требования. Впечатление, что человек всегда погружeн в процесс. И во время тренировочного процесса, и на теории он абсолютно всем руководит.

Много позитива, вообще не слышал от него негатива. Всe идeт своим чередом, готовимся», – сказал Зобнин на ютуб-канале «Спартака».