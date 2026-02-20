Зобнин поделился впечатлениями от Карседо

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин охарактеризовал нового тренера Хуана Карлоса Карседо.
«Подходим к середине сборов, уже познакомились с Карседо, начинаем понимать его требования. Впечатление, что человек всегда погружeн в процесс. И во время тренировочного процесса, и на теории он абсолютно всем руководит.
Много позитива, вообще не слышал от него негатива. Всe идeт своим чередом, готовимся», – сказал Зобнин на ютуб-канале «Спартака».
- 5 января «Спартак» назначил главным тренером Хуана Карлоса Карседо.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
- От идущего на 3-м месте «Локомотива» красно-белые отстают на 8 очков.
Источник: «Чемпионат»