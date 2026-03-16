РПЛ опубликовала расписание до конца сезона

Вчера, 14:17
5

Российская Премьер-лига обнародовала календарь чемпионата с 23-го по 30-й тур.

23-й тур

4 апреля (суббота)

13:00 «Акрон» – ЦСКА

15:15 «Зенит» – «Крылья Советов»

17:30 «Динамо» – «Оренбург»

19:45 «Ахмат» – «Краснодар»

5 апреля (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Ростов»

16:30 «Динамо Мх» – «Балтика»

19:30 «Спартак» – «Локомотив»

6 апреля (понедельник)

19:30 «Сочи» – «Рубин»

24-й тур

11 апреля (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»

16:30 «Рубин» – «Оренбург»

19:30 «Балтика» – «Пари НН»

12 апреля (воскресенье)

14:00 ЦСКА – «Сочи»

16:30 «Ростов» – «Спартак»

16:30 «Локомотив» – «Динамо Мх»

19:30 «Зенит» – «Краснодар»

13 апреля (понедельник)

17:00 «Акрон» – «Динамо»

25-й тур

17 апреля (пятница)

19:30 «Ростов» – «Сочи»

18 апреля (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Локомотив»

14:30 «Крылья Советов» – ЦСКА

17:00 «Рубин» – «Акрон»

19:30 «Пари НН» – «Динамо»

19 апреля (воскресенье)

14:30 «Динамо Мх» – «Зенит»

17:00 «Спартак» – «Ахмат»

19:30 «Краснодар» – «Балтика»

26-й тур

21 апреля (вторник)

17:30 «Сочи» – «Крылья Советов»

19:45 ЦСКА – «Ростов»

22 апреля (среда)

17:30 «Оренбург» – «Пари НН»

19:45 «Динамо» – «Рубин»

19:45 «Локомотив» – «Зенит»

23 апреля (четверг)

17:30 «Акрон» – «Динамо Мх»

19:45 «Спартак» – «Краснодар»

19:45 «Ахмат» – «Балтика»

27-й тур

25 апреля (суббота)

14:30 «Ростов» – «Оренбург»

17:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»

19:30 «Рубин» – ЦСКА

26 апреля (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Спартак»

17:00 «Динамо» – «Сочи»

17:00 «Краснодар» – «Динамо Мх»

19:30 «Зенит» – «Ахмат»

27 апреля (понедельник)

20:00 «Балтика» – «Акрон»

28-й тур

1 мая (пятница)

17:00 «Крылья Советов» – «Спартак»

19:30 «Локомотив» – «Динамо»

2 мая (суббота)

14:00 «Динамо Мх» – «Ростов»

16:30 «Балтика» – «Рубин»

19:00 ЦСКА – «Зенит»

3 мая (воскресенье)

14:30 «Сочи» – «Оренбург»

17:00 «Акрон»«Краснодар»

19:30 «Ахмат» – «Пари НН»

29-й тур

10 мая (воскресенье)

12:30 «Оренбург» – «Крылья Советов»

15:00 «Зенит» – «Сочи»

17:15 «Ахмат» – «Динамо Мх»

19:30 «Локомотив» – «Балтика»

11 мая (понедельник)

13:00 «Акрон» – «Ростов»

15:15 «Пари НН» – ЦСКА

17:30 «Спартак» – «Рубин»

20:00 «Динамо» – «Краснодар»

30-й тур

17 мая (воскресенье)

18:00 «Ростов» – «Зенит»

18:00 «Краснодар» – «Оренбург»

18:00 «Крылья Советов» – «Акрон»

18:00 ЦСКА – «Локомотив»

18:00 «Рубин» – «Пари НН»

18:00 «Балтика» – «Динамо»

18:00 «Динамо Мх» – «Спартак»

18:00 «Сочи» – «Ахмат»

Источник: сайт РПЛ
evgevg13
1773660175
и что- даже переносов не будет?
