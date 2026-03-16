Павленко ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Павленко отреагировал на слова Андрея Аршавина.

Экс-футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.

«Спартак» в последний раз выигрывал РПЛ в 2017 году.

В этом сезоне клуб занимает 6-е место в чемпионате.

– Андрей Аршавин недавно заявил, что «Спартак» – не топ-клуб. Что думаете о таких словах?

– Возможно, сейчас так и есть. Только нужно понимать, что Аршавин, наверное, говорит это про сегодняшний день, а не в целом.

Если брать ретроспективу, посмотреть на старое, что было раньше, то, конечно, он не имеет права так говорить.

В любом случае это его субъективное мнение, но на сегодняшний день оно объективно.