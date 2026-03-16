Адамов повторил рекорд Малафеева в «Зените»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов не пропустил в пяти подряд домашних матчах российской Премьер-лиги.

Он сохранил свои ворота в неприкосновенности с «Локомотивом» (2:0), «Рубином» (1:0), «Акроном» (2:0), «Балтикой» (1:0) и «Спартаком» (2:0).

Пять домашних игр кряду в чемпионате России без пропущенных голов – это самая продолжительная непрерывная серия для голкиперов «Зенита».

Адамов повторил клубный рекорд, установленный Вячеславом Малафеевым. Ему такие серии удавались в 2003 и 2011 годах.

У Андрея Мананникова в 1992 году была серия из шести матчей, но она была разбита на две части (3+3), между которыми одну игру провел Юрий Окрошидзе.