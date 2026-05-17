Федотов отреагировал на решение Карасева поставить пенальти в пользу «Зенита» с «Ростовом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал момент в начале матча «Ростов» – «Зенит».

На 13-й минуте петербуржцы получили право на пенальти.

Его реализовал нападающий гостей Александр Соболев.

Встречу обслуживает Сергей Карасев.

«Момент пограничный даже в плане красной. Миронов сделал движение по лицу Педро, это очевидно. Карасeв этого видеть не мог – ВАР в лице Кукуяна правильно вмешался.

Назначение 11-метрового и уход на жeлтую – нормальное решение. Карасeв, думаю, ушeл на понижение, чтобы не было двойного наказания. Основания не показывать красную у него были – не хватило амплитуды, короткое действие со стороны Миронова.

Также важно, что ВАР смотрел – находился ли мяч в игре. И так как он был в игре, попадание рукой по лицу – фол и 11-метровый. Но, опять же, это могли бы рассматривать и как серьeзное нарушение правил, за которое положена красная карточка», – сказал Федотов.