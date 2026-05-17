РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
  • Федотов отреагировал на решение Карасева поставить пенальти в пользу «Зенита» с «Ростовом»

Федотов отреагировал на решение Карасева поставить пенальти в пользу «Зенита» с «Ростовом»

17 мая, 18:34
10

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал момент в начале матча «Ростов»«Зенит».

«Момент пограничный даже в плане красной. Миронов сделал движение по лицу Педро, это очевидно. Карасeв этого видеть не мог – ВАР в лице Кукуяна правильно вмешался.

Назначение 11-метрового и уход на жeлтую – нормальное решение. Карасeв, думаю, ушeл на понижение, чтобы не было двойного наказания. Основания не показывать красную у него были – не хватило амплитуды, короткое действие со стороны Миронова.

Также важно, что ВАР смотрел – находился ли мяч в игре. И так как он был в игре, попадание рукой по лицу – фол и 11-метровый. Но, опять же, это могли бы рассматривать и как серьeзное нарушение правил, за которое положена красная карточка», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Федотов Игорь
Комментарии (10)
WadSon
1779032237
Вы только не говорите это ******* подобным номэда, там кончефлыжникам не доказать ничего
Ответить
Skull_Boy
1779032645
Да да и почему то постоянно оправдают пенки именно Зенита, позор
Ответить
magistr333
1779032841
позорище
Ответить
рылы
1779033127
это не пенальти! - взвизгнут косорылые) чистейший, по факту - но им же надо повизжать))
Ответить
ПалкоВводецъ007
1779033442
Педро не заслужил пощёчину с оттяжкой. За что ему так досталось? Гыгыгы
Ответить
Анизателло
1779037898
Все давно купили
Ответить
Alexander.saf
1779039296
ЗПРФ
Ответить
