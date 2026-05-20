У ЦСКА осталось два кандидата на пост главного тренера

ЦСКА выбирает между двумя тренерами после прекращения переговоров со Сандро Шварцем, который возглавит «Динамо».

Армейцы либо оставят Дмитрия Игдисамова, либо назначат неназванного специалиста, работающего сейчас в топ-5 лигах Европы.

С иностранным кандидатом сейчас ведутся консультации. Финальное решение будет принято до конца мая.