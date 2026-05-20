У ЦСКА осталось два кандидата на пост главного тренера

ЦСКА выбирает между двумя тренерами после прекращения переговоров со Сандро Шварцем, который возглавит «Динамо».
Армейцы либо оставят Дмитрия Игдисамова, либо назначат неназванного специалиста, работающего сейчас в топ-5 лигах Европы.
С иностранным кандидатом сейчас ведутся консультации. Финальное решение будет принято до конца мая.
- ЦСКА финишировал в РПЛ на пятом месте.
- 39-летний Игдисамов возглавил команду 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
- При нем ЦСКА проиграл «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победил «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова