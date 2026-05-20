⚡️ «Динамо» договорилось о возвращении Шварца

Сандро Шварц согласился снова возглавить московское «Динамо».
С немецким тренером договорились о заключении трехлетнего контракта с зарплатой более 2 миллионов евро в год.
ЦСКА вышел из переговоров, не захотев давать Шварцу требуемый оклад.
О его возвращении в «Динамо» официально объявят в ближайшие дни.
- Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
- Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.
- При нем команда финишировала седьмой в чемпионате и дошла до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова