⚡️ «Динамо» договорилось о возвращении Шварца

Сандро Шварц согласился снова возглавить московское «Динамо».

С немецким тренером договорились о заключении трехлетнего контракта с зарплатой более 2 миллионов евро в год.

ЦСКА вышел из переговоров, не захотев давать Шварцу требуемый оклад.

О его возвращении в «Динамо» официально объявят в ближайшие дни.