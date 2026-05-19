Смолов назвал российских футболистов, способных усилить «Зенит»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов порассуждал о вариантах усиления состава «Зенита» внутри РПЛ.

По его мнению, петербургскому клубу хорошо подойдут Матвей Кисляк (ЦСКА) и Константин Тюкавин («Динамо»).

«Кисляк может Барриоса заменить, просто, думаю, сложнее забрать Кисляка из ЦСКА, чем Тюкавина из «Динамо».

Мне кажется, это то, чего «Зениту» явно не хватает, какой-то вариативности в завершающей стадии, непосредственно в штрафной, каких-то комбинационных вещей от нападающего.

Саша [Соболев] долго набирал форму и все равно в итоге проявил свои лучшие качества в другом футболе. То есть «Зенит» играет более прямолинейно, вертикально где-то лишний раз.

А именно потенциал игры комбинационной, используя лучшие качества того же Вендела, Луиса Энрике, Педро и Глушенкова, – мне кажется, в этом плане точно Костя там больше подойдет», – сказал Смолов.