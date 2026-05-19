Смолов назвал российских футболистов, способных усилить «Зенит»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов порассуждал о вариантах усиления состава «Зенита» внутри РПЛ.
По его мнению, петербургскому клубу хорошо подойдут Матвей Кисляк (ЦСКА) и Константин Тюкавин («Динамо»).
«Кисляк может Барриоса заменить, просто, думаю, сложнее забрать Кисляка из ЦСКА, чем Тюкавина из «Динамо».
Мне кажется, это то, чего «Зениту» явно не хватает, какой-то вариативности в завершающей стадии, непосредственно в штрафной, каких-то комбинационных вещей от нападающего.
Саша [Соболев] долго набирал форму и все равно в итоге проявил свои лучшие качества в другом футболе. То есть «Зенит» играет более прямолинейно, вертикально где-то лишний раз.
А именно потенциал игры комбинационной, используя лучшие качества того же Вендела, Луиса Энрике, Педро и Глушенкова, – мне кажется, в этом плане точно Костя там больше подойдет», – сказал Смолов.
- «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
- Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
- «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».