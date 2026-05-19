Губерниев назвал два главных разочарования сезона в РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев определил два главных разочарования прошедшего сезона РПЛ.
«Разочарование сезона – ЦСКА с Челестини. Еще раз хочу сказать – абсолютно нулевой тренер, в чем лишний раз убедилась вся страна, включая футболистов ЦСКА. Это первое. Второе – меня разочаровал Карпин в «Динамо».
В первом круге меня разочаровал Карпин в «Динамо», во втором – Челестини в ЦСКА», – сказал Губерниев.
- Карпин возглавлял «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года. Клуб занял седьмое место по итогам чемпионата.
- Челестини покинул ЦСКА в мае. Армейцы финишировали на пятом месте в турнирной таблице.
Источник: «Матч ТВ»