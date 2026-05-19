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Губерниев назвал два главных разочарования сезона в РПЛ

19 мая, 11:17
3

Комментатор Дмитрий Губерниев определил два главных разочарования прошедшего сезона РПЛ.

«Разочарование сезона – ЦСКА с Челестини. Еще раз хочу сказать – абсолютно нулевой тренер, в чем лишний раз убедилась вся страна, включая футболистов ЦСКА. Это первое. Второе – меня разочаровал Карпин в «Динамо».

В первом круге меня разочаровал Карпин в «Динамо», во втором – Челестини в ЦСКА», – сказал Губерниев.

  • Карпин возглавлял «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года. Клуб занял седьмое место по итогам чемпионата.
  • Челестини покинул ЦСКА в мае. Армейцы финишировали на пятом месте в турнирной таблице.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Карпин Валерий Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
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Прокс
1779178987
Комментарий скрыт модератором
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crf57
1779200056
Ты,дубина, давно всю страну разочаровал своими тупыми комментами про футбол! Не лезь туда,в чём совершенно не разбираешься, недоумок двухметровый!
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Vitaga
1779209236
везде суют этого комментатора биатлона. или он сам лезет. у него долги по ипотеке?
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