Губерниев назвал два главных разочарования сезона в РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев определил два главных разочарования прошедшего сезона РПЛ.

«Разочарование сезона – ЦСКА с Челестини. Еще раз хочу сказать – абсолютно нулевой тренер, в чем лишний раз убедилась вся страна, включая футболистов ЦСКА. Это первое. Второе – меня разочаровал Карпин в «Динамо».

В первом круге меня разочаровал Карпин в «Динамо», во втором – Челестини в ЦСКА», – сказал Губерниев.