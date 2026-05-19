  • «Глупость полная, мяча не было рядом вообще»: Шалимов – о пенальти в матче «Ростов» – «Зенит»

«Глупость полная, мяча не было рядом вообще»: Шалимов – о пенальти в матче «Ростов» – «Зенит»

Вчера, 13:50
45

Российский тренер Игорь Шалимов оценил работу Сергея Карасева в матче «Ростов»«Зенит».

  • Карасев с помощью ВАР поставил пенальти в ворота ростовчан в первом тайме. Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро в штрафной площади сине-бело-голубых.
  • Во втором тайме красную карточку получил защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.

«Ключевой момент матча – пенальти, который назначили после удара Миронова в лицо Педро. Не понял, что хотел сделать игрок «Ростова» и зачем он бил соперника по лицу – глупость полная. Но это один вопрос. Второй – там не было борьбы за мяч, не было мяча рядом вообще.

Но Мажич скажет, что удар в лицо, законченное действие – и это пенальти. А если бы пенальти не было, Мажич бы тоже это оправдал», – сказал Шалимов.

Айболид
1779188868
Ну да ,борьбы за мяч не было , поэтому Мирон мог и удушающий Педро провести или на болевой руку заломать . Вполне обоснованно .
Lenin26
1779189179
Господи,как они надоели,ну очевиднейший эпизод,что здесь обсуждать!?!?по их логике можно любому бить по лицу если нет мяча рядом!?!?ну идиотизм чистой воды,я бы понял,если бы он был из стана сектантов,но тут то же вроде адекватный человек!
Давид59
1779190426
Точно такая же "глупость" была в концовке матча Сочи - Краснодар. И там тоже был пенальти
Vratarь
1779191217
Бил-не бил по лицу, но мяч был за лицевой в тот момент. По факту, был удар в лицо, но не во время игры, а во время паузы. Красная - да; но ставить пенальти или штрафной за драку вне игры... Аргументируйте, знатоки! Мяч был вне поля, что там "яснее ясного" в правилах?
Сергей-Куприянов-vkontakt
1779191614
То есть если мяча рядом нет,то по лицу можно бить безнаказанно?)))Это где такие правила придумали?
Цугундeр
1779193265
))) Шаля облысел уже и мозгами. Да, давай ипошь любого зенитовца в штрафной, лишь бы без мяча был!)
Toomans
1779193558
Читайте правило 12 (штрафной удар и правило 14 - пенальти). Для ленивых - судья вправе назначить штрафной удар, если игрок бьет или пытается ударить чем-либо игрока соперника, а также если мешает продвижению игрока соперника, а если он проявляет безрассудность - наказывается предупреждением. И в данном моменте не идет речи о лишении возможности забить гол, так как мяч был далеко впереди, а правила выше не указывают зависимость от положения мяча. Читайте, товарищи, читайте, а эмоции и личные предпочтения отложите, либо имейте смелость признаться в предвзятой оценке.
шахта Заполярная
1779196945
Когда спартаковца загорелый бьет в штрафной по лицу, то не судья не вар не видят, а тут мгновенно все прозрели. Двуликие анусы.
OldenVad
1779198329
Лично мне достаточно как ваша "Кафешка" оценила это чемпионство. К чему эти оправдания, сами все понимаете )))
Дубина
1779198988
Дырявый чампион!! ЗПРФ...
