«Глупость полная, мяча не было рядом вообще»: Шалимов – о пенальти в матче «Ростов» – «Зенит»

Российский тренер Игорь Шалимов оценил работу Сергея Карасева в матче «Ростов» – «Зенит».

Карасев с помощью ВАР поставил пенальти в ворота ростовчан в первом тайме. Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро в штрафной площади сине-бело-голубых.

Во втором тайме красную карточку получил защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.

«Ключевой момент матча – пенальти, который назначили после удара Миронова в лицо Педро. Не понял, что хотел сделать игрок «Ростова» и зачем он бил соперника по лицу – глупость полная. Но это один вопрос. Второй – там не было борьбы за мяч, не было мяча рядом вообще.

Но Мажич скажет, что удар в лицо, законченное действие – и это пенальти. А если бы пенальти не было, Мажич бы тоже это оправдал», – сказал Шалимов.