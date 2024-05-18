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РПЛ 2026/2027
Команды
Ростов
Алексей Миронов
€ 1,80 млн
Алексей Миронов
Ростов
1 января 2000 (26), Москва
#8 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Россия
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Трансферы
Карпин объяснил, почему в составе сборной не будет Антона Миранчука, Миронова и Ибишева
15 сентября
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
10 сентября
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
29 августа
1
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
«Ростов» продлил контракт с футболистом, которого хотел забрать «Локомотив»
28 июня
1
«Локомотив» нашел замену для Карпукаса
18 июня
1
Мажич дал оценку пенальти в пользу «Зенита» в чемпионском матче с «Ростовом»
21 мая
37
Быстров: «Ростов» вышел максимально заряженный, чтобы себе забить гол»
18 мая
24
Возмущенная реакция Быстрова на привезенный пенальти Миронова с «Зенитом»
17 мая
1
Два топ-клуба РПЛ поспорят за Миронова из «Ростова»
13 мая
1
«Локомотив» рассмотрит трех центральных полузащитников
5 мая
«Краснодар» интересуется футболистом «Ростова»
1 мая
4
Футболист «Ростова» недоволен признанием лучшим в матче с «Оренбургом»: «Не нужна мне эта награда»
25 апреля
2
10 игроков и 2 тренера пропустят 22-й тур РПЛ
20 марта
1
«Рубин» заинтересовался полузащитником «Ростова»
10 февраля
1
«Ростов» хочет сохранить российского полузащитника основного состава
2025.12.29 08:58
1
«Ростов» готов продать более восьми футболистов
2025.12.22 23:36
10
Опубликована сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.11.25 15:25
1
Миронов из «Ростова» надерзил Талалаеву: «Нужно снимать корону, чтобы ему ее не поправляли»
2025.09.28 11:31
5
Миронов из «Ростова» назвал качество, которое хотел бы перенять у Карпина
2023.10.25 16:11
Полузащитник «Ростова» счел смешным мнение капитана Глебова о причинах неудач команды
2023.10.24 20:55
1
Видео
«Че мычишь, конина?!»: «Ростов» анонсировал игру с ЦСКА в стиле фильма «Бумер»
2023.09.24 15:05
6
Игрок «Ростова»: «Давайте сразу привезем кубок в Питер, а остальные будут играть товарищеские матчи»
2023.04.28 21:45
5
Миронов из «Ростова»: «Матч со «Спартаком» – главный в сезоне»
2023.04.28 20:57
1
«Мне нравится наш чемпионат. Уровень не упал». Миронов из «Ростова» – об РПЛ
2022.12.11 14:36
1
Миронов: «Ростов» еще может догнать «Зенит» в таблице РПЛ»
2022.12.10 19:37
4
Фото
«Ростов» подписал 22-летнего Миронова из «Локомотива»
2022.06.17 16:40
Шесть футболистов покинули «Оренбург»
2022.06.02 20:20
Полузащитник «Локомотива» Миронов: «Побреюсь налысо, когда забью в официальном матче»
2019.02.27 09:56
5
Фото
Антон Миранчук продлил контракт с «Локомотивом» до 2021 года
2019.01.30 18:52
6
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Генич предрек чистки в клубе РПЛ
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Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
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