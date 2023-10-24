Полузащитник «Ростова» счел смешным мнение капитана Глебова о причинах неудач команды

Хавбек «Ростова» Алексей Миронов ответил на вопросы о кризисном старте своей команды.

Версию о том, что ростовчанам не хватает везения, футболист считает смешной. Ранее отсутствием фарта неудачи команды объяснял капитан Данил Глебов.

– На выходных вы одержали первую победу с лета, до зоны вылета – пара очков. Что не так у «Ростова»?

– Тяжелый вопрос. Мы думали: «Тот сезон отыграли круто, этот начнем так же». «Факел» в первом матче обыграли, подрасслабились. Но Самара – 1:5, Сочи – 0:4. Все недостатки стали проявляться.

Говорить, что фарта нет, смешно. Да, где-то реально не везло, но это точно не причина. В том сезоне убивались на поле, а в этом – где-то не добежали, не доглядели, не успели.

Но сейчас, через обидные ничьи, как говорит Георгич (Карпин), встаем на прежние рельсы.

– Карпин ожидал эффекта второго сезона.

– Не скажу, что я ожидал. Держал в голове такой сценарий, да – но точно не как мы сейчас идем, рядом с зоной вылета.

– Много разговоров о том, что в прошлом сезоне «Ростов» прыгнул выше головы.

– Ооочень много! После каждого тура: «Постоянно пенальти бьют, да им везет, да отскочили». И никто не видит, какую работу проделал Георгич с тренерским штабом.

Посмотрите игры с «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком». Оцените нашу физподготовку – перебегали все команды километров на пять за матч. А сейчас перебегаем не на пять, а уже на два, например.