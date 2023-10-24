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  • Полузащитник «Ростова» счел смешным мнение капитана Глебова о причинах неудач команды

Полузащитник «Ростова» счел смешным мнение капитана Глебова о причинах неудач команды

24 октября 2023, 20:55
1

Хавбек «Ростова» Алексей Миронов ответил на вопросы о кризисном старте своей команды.

Версию о том, что ростовчанам не хватает везения, футболист считает смешной. Ранее отсутствием фарта неудачи команды объяснял капитан Данил Глебов.

– На выходных вы одержали первую победу с лета, до зоны вылета – пара очков. Что не так у «Ростова»?

– Тяжелый вопрос. Мы думали: «Тот сезон отыграли круто, этот начнем так же». «Факел» в первом матче обыграли, подрасслабились. Но Самара – 1:5, Сочи – 0:4. Все недостатки стали проявляться.

Говорить, что фарта нет, смешно. Да, где-то реально не везло, но это точно не причина. В том сезоне убивались на поле, а в этом – где-то не добежали, не доглядели, не успели.

Но сейчас, через обидные ничьи, как говорит Георгич (Карпин), встаем на прежние рельсы.

– Карпин ожидал эффекта второго сезона.

– Не скажу, что я ожидал. Держал в голове такой сценарий, да – но точно не как мы сейчас идем, рядом с зоной вылета.

– Много разговоров о том, что в прошлом сезоне «Ростов» прыгнул выше головы.

– Ооочень много! После каждого тура: «Постоянно пенальти бьют, да им везет, да отскочили». И никто не видит, какую работу проделал Георгич с тренерским штабом.

Посмотрите игры с «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком». Оцените нашу физподготовку – перебегали все команды километров на пять за матч. А сейчас перебегаем не на пять, а уже на два, например.

  • В воскресенье «Ростов» разгромил «Ахмат» – 3:0.
  • Благодаря этой победе команда покинула зону вылета.
  • По итогам 12 туров РПЛ они идут на 10-м месте с 13 очками.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Глебов Данил Миронов Алексей
Комментарии (1)
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tizona
1698244915
Да фарта действительно нет(расплата за прошлый сезон) и дальше не будет. Вас ждет тяжелый матч с Локомотивом и хорошо если будет ничья, но вероятность поражения очень велика. Свою физическую форму явно переоцениваете на второй тайм Вас явно не хватает да еще и морально не очень устойчивы. Тренер Вас явно настраивает не очень жестко, а вас нужно доводить до состояния злости вот тогда и будет ничья.
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