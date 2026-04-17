Альба отреагировал на неожиданное поражение «Ростова» от «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался по матчу 25-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

– Пропустили после ошибки во втором тайме. Кажется, что в нем мы проиграли больше подборов. Будем решать проблемы, которые у нас есть, чтобы побеждать.

– Как улучшить реализацию? Есть ли у вас идеи?

– Моменты у нас есть – это главное. Не знаю, почему мяч не залетел сегодня в ворота. У нас были хорошие моменты. Постараемся исправить в следующем туре.

– Не было у вас тревожных мыслей перед матчем? Команде не хватило эмоций?

– Не думаю так. Не было ощущения, что ребята не хотели играть.

– Почему в конце стали допускать моменты у своих ворот?

– Проиграли больше подборов, чем в первом тайме. Будем решать эту проблему. Недооценки соперника никакой не было.