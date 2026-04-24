Поражение «Спартака», смена лидера в РПЛ, Евсеев опять матерится и другие новости

Винисиус дал окончательный ответ «Реалу» по поводу продления контракта.

Луис Энрике хочет уйти из «Зенита» в европейский клуб уровня «ПСЖ».

Тренер «Зенита»: «100% судьи поддушивают команду».

Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане.

Тарасов – о зарплатах футболистов: «200 тысяч рублей – это небольшая сумма».

«Спартак» забил «Краснодару» курьезный гол после вратарской ошибки.

РПЛ. «Краснодар» добыл волевую победу над «Спартаком» и вернул себе лидерство.

«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство.

Новый матерный перформанс Евсеева.