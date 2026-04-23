Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался после матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

– Нам не повезло. Провели прекрасный первый тайм, забили гол. Потом был пенальти, не понимаю, почему его назначили. Во втором тайме игра была равной. По игре, которую показывали в первом тайме, мы заслуживали большего в плане счета.

– У кого была более чемпионская игра – у «Краснодара» или «Спартака»?

– Соперник одержал победу, а главное в футболе – это три очка. Сегодня мы не сумели этого сделать. Постараемся реабилитироваться и победить в следующей игре.