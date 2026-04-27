У «Спартака» проблемы с продажей билетов на кубковое дерби с ЦСКА

«Спартак» столкнулся с препятствиями при продаже билетов на кубковое дерби с ЦСКА. Оно состоится 6 мая на «Лукойл Арене».

«Атака ботов стала причиной сбоя сайта «Спартака» после начала продажи билетов на матч с ЦСКА.

Дерби всея Руси – главное майское событие Москвы, вызвавшее сильный ажиотаж. И, судя по всему, ряд людей решили на этом неплохо заработать.

25 апреля, вскоре после старта открытой продажи билетов на матч FONBET Кубка России с ЦСКА, случился сбой в работе официального сайта «Спартака». Болельщики выражали недовольство в комментариях, а клуб сделал заявление о технических неисправностях.

Причиной сбоя стало сильное превышение количества допустимых запросов к билетной системе. И ошибка эта связана с запросами и авторизациями, идущими от ботов и программных роботов по покупке билетов (эти новые технологии используют перекупщики, таким образом ,растет количество «паразитного» трафика и нагрузки). Особенно активно боты себя проявляли сразу после открытия продаж (25 и 26 апреля).

В итоге клуб остановил продажи, чтобы билеты (в открытом доступе осталось около 10 тысяч тикетов) не достались спекулянтам. Сейчас технические службы клуба ищут пути решения проблемы.

На данный момент на дерби продано уже около 30 тысяч билетов – они были реализованы на первых этапах продаж для абонементщиков и тех болельщиков, кто посетил 5+ матчей текущего сезона и игры с «Ахматом» и «Краснодаром». Оставшиеся 10 тысяч билетов клуб тоже хочет (что логично) реализовать без посредничества в лице перекупщиков», – написал источник.