Литвинов объяснил, почему игроки «Спартака» едва не подрались во время матча с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов вспомнил обстоятельства стычки между партнерами во время кубкового матча с «Зенитом».

«На самом деле, там все ребята говорили Пабло, чтобы он успокоился. Если бы он в таком важном матче получил вторую желтую в этом моменте, это стало бы роковой ошибкой для нас. Мы видели в Лиге чемпионов, там Камавинга [в матче с «Баварией»] удалили за задержку буквально на несколько секунд. Сейчас судьи вообще в любой ситуации могут придумать вторую желтую.

Поэтому Наиль, оказавшись ближе всего к Солари, решил его немножко успокоить – успокоить по-русски, как говорится», – сказал Литвинов.