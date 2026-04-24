  • Литвинов объяснил, почему игроки «Спартака» едва не подрались во время матча с «Зенитом»

Литвинов объяснил, почему игроки «Спартака» едва не подрались во время матча с «Зенитом»

Вчера, 23:33

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов вспомнил обстоятельства стычки между партнерами во время кубкового матча с «Зенитом».

«На самом деле, там все ребята говорили Пабло, чтобы он успокоился. Если бы он в таком важном матче получил вторую желтую в этом моменте, это стало бы роковой ошибкой для нас. Мы видели в Лиге чемпионов, там Камавинга [в матче с «Баварией»] удалили за задержку буквально на несколько секунд. Сейчас судьи вообще в любой ситуации могут придумать вторую желтую.

Поэтому Наиль, оказавшись ближе всего к Солари, решил его немножко успокоить – успокоить по-русски, как говорится», – сказал Литвинов.

  • «Спартак» в следующем кубковом матче примет ЦСКА 6 мая. Встреча состоится на «Лукойл Арене». Проигравший закончит кубковый путь, сосредоточившись на чемпионате России по футболу.
  • Обе команды борются за топ-5 РПЛ.
  • Суперфинал Кубка состоится в «Лужниках» 24 мая. Главный стадион страны принимает суперфинал с 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль Литвинов Руслан Солари Пабло
