Умяров объяснил, почему едва не подрался с Солари

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал стычку с партнером Пабло Солари во время матча с «Зенитом» (0:0, 7:6 по пенальти).
«Нормальная ситуация, когда на эмоциях… Неприятная ситуация в том плане, что Пабло получил желтую карточку, и начал, как мы все видели, немножко эмоционально реагировать. Хотелось успокоить.
Мы знаем, что он достаточно эмоциональный человек, он был зол из-за игры, которую мы показывали. Которую он показывал, как он мне сказал», – сказал Умяров.
- «Спартак» в следующем кубковом матче примет ЦСКА 6 мая. Встреча состоится на «Лукойл Арене». Проигравший закончит кубковый путь, сосредоточившись на чемпионате России по футболу.
- Обе команды борются за топ-5 РПЛ.
- Суперфинал Кубка состоится в «Лужниках» 24 мая. Главный стадион страны принимает суперфинал с 2022 года.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова