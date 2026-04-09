Умяров объяснил, почему едва не подрался с Солари

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал стычку с партнером Пабло Солари во время матча с «Зенитом» (0:0, 7:6 по пенальти).

«Нормальная ситуация, когда на эмоциях… Неприятная ситуация в том плане, что Пабло получил желтую карточку, и начал, как мы все видели, немножко эмоционально реагировать. Хотелось успокоить.

Мы знаем, что он достаточно эмоциональный человек, он был зол из-за игры, которую мы показывали. Которую он показывал, как он мне сказал», – сказал Умяров.