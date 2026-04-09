Эмоциональный пост Дивеева после вылета от «Спартака»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев опубликовал пост после кубкового поражения от «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти).
«Я думал, что на следующий день эмоции немного улягутся, но нет.
До сих пор какое-то полное опустошение. Но в футболе бывают и такие моменты. Поддерживаем с парнями Моста и особенно Даню Кондакова. Этот удар выдержим вместе. Будем сильнее», – написал Дивеев.
- «Спартак» примет ЦСКА 6 мая. Встреча состоится на «Лукойл Арене». Проигравший закончит кубковый путь, сосредоточившись на чемпионате России по футболу.
- Обе команды борются за топ-5 РПЛ.
- Суперфинал Кубка состоится в «Лужниках» 24 мая. Главный стадион страны принимает суперфинал с 2022 года.
Источник: телеграм-канал Игоря Дивеева