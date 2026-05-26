Обращение Зобнина к фанатам «Спартака» после взятого Кубка

Роман Зобнин, капитан «Спартака», обратился к болельщикам после выигранного FONBET Кубка России.

«КУБОК НАШ!

До сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю этот вечер. Атмосфера на стадионе была невероятная, спасибо каждому, кто гнал нас вперед!

Этот кубок для меня по-настоящему особенный. Я уже выигрывал все российские трофеи со «Спартаком», но поднять кубок над головой именно в качестве капитана – это абсолютно другие, ни с чем не сравнимые чувства.

Огромная гордость и ответственность перед клубом и перед всеми вами. Это были неподдельные, чистые эмоции – то, ради чего мы все живем футболом.

Спасибо парням за характер на поле, тренерскому штабу и персоналу клуба за работу, а вам, наши лучшие болельщики – за то, что верили в нас до конца. Мы были одним целым!

Мы заслужили эту победу вместе. Один за всех – и все за одного!» – сказал Зобнин.