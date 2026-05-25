Губерниев предложил идею, чтобы трофей Кубка России больше не разбивался

Сегодня, 19:18
17

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев придумал решение, чтобы избежать инцидентов с повреждением трофея Кубка России.

  • В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России.
  • В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.
  • Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.
  • Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.

«Странно, что кубок снова сломался. У нас есть мастера, которых я могу порекомендовать. Они сделают хорошо из бронебойного стекла, например.

А то что за венецианское стекло? «Спартак» полностью заслужил трофей», – сказал Губерниев.

Россия. Кубок Краснодар Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (17)
Дважды два
1779726324
На серебро для кубка у РФС денег нет ? Кубок Лиги Чемпионов из серебра.Можете повторить ?
...уефан
1779726834
...унитаз себе чугунный отелей, а то достал ты своими высерами по поводу и без повода, но в обоих случаях - не в масть...
АК 68
1779727043
Если трофей 10 лямов стоит, нельзя ли было догадаться сделать какой-нибудь копеечный механизм, чтобы крышка не отлетала, а надёжно фиксировалась, учитывая то, что победители машут, бегают, прыгают с этим кубком.
Император Бомжей
1779727391
Почему просто нельзя сделать тарелку красивую?))
СильныйМозг
1779729423
Отрезать руки мясным, чтобы остальным неповадно было. Отрезать по самую шею!)))
Чилим.
1779730640
Губерниев: У нас есть мастера. Они сделают хорошо из бронебойного стекла.И будет кубок весить килограмм 100-150...
Чилим.
1779730779
Да деревянный надо делать. По крайней мере будет соответствовать статусу турнира.
Бан
1779731638
Сделать Кубок из черепа Губошлепа, он попрочнее пуленепробиваемого стекла будет, так как цельный.
Roma56
1779733803
Самовар чем вот не кубок. Ни в одной лиге такого нет
