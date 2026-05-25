Губерниев предложил идею, чтобы трофей Кубка России больше не разбивался

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев придумал решение, чтобы избежать инцидентов с повреждением трофея Кубка России.
- В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России.
- В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.
- Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.
- Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.
«Странно, что кубок снова сломался. У нас есть мастера, которых я могу порекомендовать. Они сделают хорошо из бронебойного стекла, например.
А то что за венецианское стекло? «Спартак» полностью заслужил трофей», – сказал Губерниев.
