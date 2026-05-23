Губерниев определил фаворита суперфинала «Спартак» – «Краснодар»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от кубкового суперфинала «Спартак» – «Краснодар».

«Финал будет прекрасным, я на нем буду работать футбольным обозревателем, помогать нашему гуру Георгию Черданцеву блистать на футбольном поле.

Думаю, что шансы равные. Желание обеих команд будет довлеть. Но тут еще нужно желание помножить на мастерство, потому что, мне кажется, все‑таки за счет фактора родных стен и положительных эмоций у «Спартака» шансов чуть больше. Если я ошибусь, то так тому и быть. Игра равных соперников, пусть победит сильнейший. Я кайфую от такого финала», – сказал Губерниев.