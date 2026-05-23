  • Губерниев определил фаворита суперфинала «Спартак» – «Краснодар»

Губерниев определил фаворита суперфинала «Спартак» – «Краснодар»

23 мая, 14:43
11

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от кубкового суперфинала «Спартак» – «Краснодар».

«Финал будет прекрасным, я на нем буду работать футбольным обозревателем, помогать нашему гуру Георгию Черданцеву блистать на футбольном поле.

Думаю, что шансы равные. Желание обеих команд будет довлеть. Но тут еще нужно желание помножить на мастерство, потому что, мне кажется, все‑таки за счет фактора родных стен и положительных эмоций у «Спартака» шансов чуть больше. Если я ошибусь, то так тому и быть. Игра равных соперников, пусть победит сильнейший. Я кайфую от такого финала», – сказал Губерниев.

  • Команды встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.
  • «Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.
  • «Спартак» не брал Кубок с 2022 года. «Краснодар» никогда не брал этот трофей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Губерниев Дмитрий
boris63
1779540810
Главное, чтобы судья не победил, а то последнее время судьи у нас на первом месте.
Ответить
Mirak92
1779541159
Скорее всего пропущу. Я не выдержу истеричку Черданцева, тем более Орочье **..ще Губы. Тандем дегенератов
Ответить
k611
1779541281
Почему этот проходимец будет футбольным обозревателем? Всё равно что ставить садовника комментировать фигурное катание...
Ответить
А-мне-по х-Я-Был-Пьян
1779541292
"Спартак фаворит"? Как то даже непривычно. Слух режет после многих лет беспросветного лузерства. ))))
Ответить
Император 1
1779541591
Надеюсь, Спартак выиграет
Ответить
...уефан
1779542793
...так, вроде Шнякин с Журавелем, если Бомбер не соврал, должны в этой трансляции комментировать? Или они всей матчтвэшной толпой соберутся и на стадионе и в студии?...
Ответить
FROLL007
1779545150
Антинародный фаворит. Гыгыгы
Ответить
Сергей 101
1779549376
засуньте весло этому недоспециалисту,куда надо,противно читать и слушать!
Ответить
Бумбраш
1779623068
Смотрим футбол с выключенным звуком. Спасибо дыр-срач тв
Ответить
